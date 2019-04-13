تفاصيل اعتقال طالب زور وثائق رسمية للحصول على بطاقة النقل

أوقفت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بالعيون، أول أمس الخميس، عشرينيا من أجل تزييف واستعمال وثيقة رسمية، والتحايل على موظف عمومي للمصادقة عليها قصد الحصول على بطاقة النقل الخاصة بالطلبة الجامعيين.

وأفاد مصدر أمني، أنه تم إيقاف المشتبه فيه على مستوى مندوبية النقل بالمدينة، متلبسا بحيازة شهادة التسجيل بإحدى الكليات ونسخة منها مصادق عليها، حيث تبين من خلال تفحص الشهادة المذكورة أنها مزيفة وتحمل بيانات خاطئة، كما أنه لا يتوفر على بطاقة الطالب.

وتشير المعطيات الموفرة، أن المشتبه فيه يتعاطى للسمسرة في أوذونات النقل بالمقابل، وقد تم العثور بحوزته على مبلغ مالي مشكوك في مصدره ليتم حجزه.

وبناء عليه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.