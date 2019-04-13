القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 شبان في العشرينات من أعمارهم، بجروح متفاوتة إثر وقوع شجار في بلدة المغار، فجر اليوم السبت.
وبحسب مصدر طبي، فإن 3 شبان وصلوا إلى عيادة محلية في المغار وهم يعانون من جراح في أعقاب وقوع شجار بالبلدة.
وعلم أن إصابة أحد الشبان وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسده، بينما وصفت جراح الآخرين بالطفيفة وهما يعانيان من إصابات في أطراف جسديهما.
وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
كانت هذه تفاصيل خبر المغار: إصابة 3 شبان بجروح إثر شجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.