المغار: إصابة 3 شبان بجروح إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 شبان في العشرينات من أعمارهم، بجروح متفاوتة إثر وقوع شجار في بلدة المغار، فجر اليوم السبت.

وبحسب مصدر طبي، فإن 3 شبان وصلوا إلى عيادة محلية في المغار وهم يعانون من جراح في أعقاب وقوع شجار بالبلدة.

وعلم أن إصابة أحد الشبان وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسده، بينما وصفت جراح الآخرين بالطفيفة وهما يعانيان من إصابات في أطراف جسديهما.

وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.