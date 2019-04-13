باقة الغربية: مصرع شخص في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص في الخمسينيات من عمره، مصرعه صباح اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة باقة الغربية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حادث دهس وقع في شارع "الزهراوي" بباقة الغربية أسفر عن مصرع شخص متأثرا بجروحه الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وحاول تقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياة المصاب إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.