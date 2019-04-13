كيم يبدي استعدادا لقمة ثالثة مع ترامب بشروط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم أمس الجمعة، استعداده لعقد لقاء ثالث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولكن بشرط أن "تأتي واشنطن إلى طاولة المفاوضات بالموقف السليم"، بعد يوم واحد من حديث الرئيس الأميركي عن احتمالات عقد قمة ثالثة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله إنه سينتظر حتى نهاية السنة "لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا" بشأن اجتماع جديد.

وكانت القمة بين كيم وترامب اصطدمت بمطلب النظام الكوري الشمالي رفع العقوبات عن بيونغ يانغ. وقال الرئيس الأميركي إن بيونغ يانغ طالبت برفع كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والبالستي.

وأكدت بيونغ يانغ من جهتها أنها لم تطلب أكثر من رفع "جزئي" للعقوبات.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون قوله أمام المجلس الأعلى للشعب، برلمان كوريا الشمالية الجمعة "نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم ووفق شروط مقبولة من الطرفين".

وأكد كيم أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي "قوية"، ويمكنهما "تبادل الرسائل" عندما يرغبان.

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وأضاف "سننتظر بصبر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا".

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى في حزيران/ يونيو 2018 في سنغافورة حيث وقعا إعلانا غامضا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

واختتمت القمة الثانية في هانوي بدون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.

وكان قد تحدث ترامب، الخميس، عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون". وأضاف ترامب "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، السبت، إن "حكومتنا ستفعل ما بوسعها لإبقاء الاندفاع الحالي باتجاه الحوار".