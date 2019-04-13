انت الان تتابع تفاصيل خبر عضو بالمؤتمر الوطني: حفتر يخدم خططاً استعمارية ويجب القبض عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 11:04 صباحاً - "الفتح المبين" بتسمية اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبرواية حكومة الوفاق فهي "بركان الغضب"، أما النشطاء الليبيون فيسمونها "وادي الدوم2"، وكلها مسميات لعملية واحدة أطلقها حفتر في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقبل أسبوع بدأت قوات اللواء المتقاعد تحركاتها نحو طرابلس، في عملية تكبدت فيها خسائر فادحة، وأظهرت مدى هشاشة قواتها، خاصة بعد الكشف عن عصابات تشادية أُسر أفراد منها خلال العملية العسكرية.

وفي محاولة لتسليط الضوء على مجريات الأحداث في ليبيا، وتفاصيل المعركة التي دخلت أسبوعها الثاني، التقى "الخليج 365" -في حوار خاص- عضو المؤتمر الوطني العام الليبي محمود عبد العزيز.

عبد العزيز يقول: إن "الحرب على طرابلس تستهدف كافة أبناء ليبيا، فالعاصمة ملك للجميع، ولطالما كانت ملاذاً خلال السنوات الأخيرة للجميع، فهي التي فتحت أبوابها لمهجَّري بنغازي ودرنة وأجدابيا، فضلاً عن الجنوب".

ويضيف: "إنها كانت وما زالت ملجأً لكافة أبناء الوطن منذ ثورة الـ11 من فبراير 2011، والتي أسقطت نظام القذافي، ونزح إليها آنذاك عدد كبير من أبناء المنطقة الشرقية، وفتحت لهم المنازل".

عبد العزيز يؤكد أن العاصمة لها جيشها التابع لحكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، "ويعيش بسلام وتآخٍ جنباً إلى جنب مع المدنيين"، مشيراً إلى خروج الليبيين إلى ميدان الشهداء رفضاً للعنف، و"تجديداً للبيعة والوفاء مع جيشهم ووطنهم وثورتهم".

ويتابع: "مليشيات حفتر التي جاءت بفتح مبين لم تحمل للمدينة وأبنائها سوى القتل والدمار، فآلة الحرب لم ترحم أحداً، وغزو المليشيات لقصر بن غشير وغريان (غرب) تخلله جرائم ضد الإنسانية".

“فضلاً عن عمليات قتل موثقة بالصوت والصورة للأسرى تمت تصفيتهم مباشرة، حتى إن ساكني القبور أيضاً لم يسلموا من الانتهاكات؛ إذ أخرجوا من قبورهم ومثل بجثثتهم، في خطوة يندى لها جبين الإنسانية"، يضيف عبد العزيز.

"حفتر قاتل"

ويشبّه عضو المؤتمر الوطني السابق، حفتر بالرئيس المخلوع معمر القذافي، إذ يرى أن الأخير كان ينتهك حياة الناس على مدار 42 عاماً وهو يدّعي أن السلطة في يد الشعب، "وها هو حفتر اليوم يبيد الأخضر واليابس من أجل الوصول إلى الكرسي هو وأبناؤه، وكأن التاريخ يعيد نفسه".

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ويلفت عبد العزيز إلى أن "مليشيا حفتر، بعد السيطرة على بنغازي ودرنة والمنطقة الجنوبية، تكمل طريقها نحو الغرب لتنقلب على شرعية الدولة".

ويحذر من أن حفتر لديه أجندة ويخدم خططاً استعمارية يعتزم تنفيذها بدعم من دول عربية وغربية، وهنا تكمن المشكلة –برأي عبد العزيز- والتي تحتاج للتعامل معها وفق طرق مبنية على القراءة ومتابعة الأحداث، مشدداً على ضرورة إصدار مذكرة قبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأعوانه.

خسائر عسكرية وسياسية

على صعيد المعركة، يضيف عبد العزيز أن حفتر خسر سياسياً وعسكرياً، وهو ما أثبتته المواقف الروسية والفرنسية، التي تراجعت بشأن العملية العسكرية ودعوا لإيقاف فوري لإطلاق النار.

وبعد أن تورط اللواء المتقاعد في عملية طرابلس، يبدو أن الإمارات تحاول الآن الحفاظ فقط على "الرجمة" (مقر حفتر في الشرق)، فهي تقدم دعماً عسكرياً لهذا الهدف من أجل الحفاظ على نفوذ رجلها في المنطقة الشرقية، قبل القضاء عليه.

وحول الضربات العسكرية التي ينفذها طيران حفتر، يقول عضو المؤتمر الوطني إنها تُظهر مدى هشاشة قواته؛ لأنه لا يستطيع ضرب معسكرات أو مناطق حيوية، بل تأتي على مزارع فارغة.

ويؤكد أن "شباب زوارة وغيرها من المدن في المنطقة الغربية قادرون على حماية الوطن ودحر أي عدوان كان، رغم كافة الحملات التضليلية التي يخوضها إعلام حفتر ومصر والإمارات والسعودية".

ويشير إلى أن طائرة ركاب وصلت قبل 3 أيام إلى طرابلس قادمة من أبوظبي، وكان على متنها خبراء من شركة الأمن الأمريكية "بلاك ووتر" وضباط إماراتيون، قيل إنهم خبراء تسيير طائرات دون طيار، متسائلاً عن دورهم في هذا التوقيت.

ويضيف عبد العزيز أنه من الضروري أن يقوم رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، باتخاذ إجراءات احترازية؛ كتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا، مثلما حصل مع قطر التي أوصدت الأبواب أمام كل من السعودية والإمارات.

سفارات أجنبية متواطئة مع حفتر

يؤكد عبد العزيز أيضاً وجود تواطؤ كبير لسفارات أجنبية مع حفتر؛ من خلال إعطاء معلومات مغلوطة لحكومات الدول التي توجد فيها، وأن هناك دولاً عربية وأوروبية تدعم حفتر، رغم أن سفراءها والقائمين بالأعمال والقناصل عيّنهم السراج.

ويضيف المسؤول أنه حذر السراج من تبعات تعيينهم، ودعا وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى القيام بجولات دولية لتوضيح الموقف وكشف الحقائق وعدم الاعتماد على السفراء الذين يضللون حكوماتهم بمعلومات غير دقيقة.