انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 مطالب للمعارضة السودانية لإنهاء احتجاجاتها والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 11:04 صباحاً - اشترطت المعارضة في السودان، ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، ثلاثة مطالب لفض اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري، عوض بن عوف، وخلافة عبد الفتاح البرهان له.
جاء ذلك في بيان نشره "تجمع المهنيين السودانيين"، المنضوي تحت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فجر اليوم السبت.
ونصت المطالب على الآتي: "النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثل الشعب، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب".
وأضاف البيان: "حتى تنفيذ هذه المطالب كاملة علينا أن نتمسك باعتصامنا (..) وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية تعبر عنكم وعن مطالب ثورتكم العظيمة".
ويأتي بيان المعارضة بعد ساعات قليلة من تأدية الفريق أول البرهان، القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، خلفاً لبن عوف، الذي تنحى نتيجة تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
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