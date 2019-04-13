شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني للرئيس هادي: رسائلكم برنامج عمل وسنبذل جهدنا لتحقيقه والان مع التفاصيل
عقب رئيس البرلمان المنتخب حديثا، سلطان البركاني، على كلمة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي ألقاها اليوم أمام البرلمان خلال انعقاد أولى الجلسات في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وقال البركاني، في تعقيبه: سنعتبر كلمتكم ورسائلكم فخامة الرئيس برنامج عمل سنعمل علية وسنبذل قصاري الجهد لتحقيقه.
و وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قال، السبت، خلال جلسة البرلمان اليمني الذي انعقد في سيئون بحضرموت لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي، إن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات، مضيفاً: "انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر".
ووجه هادي الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمساندتهم للشرعية اليمنية، مؤكداً أن "أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الإنقلاب".
وقال هادي إن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، و"اليوم يستعيد اليمنيون أحد أهم مؤسسات دولتهم.. أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان".
ودعا هادي المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها.
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