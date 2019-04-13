شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني: التحالف العربي قدم دعما سخيا لليمن والان مع التفاصيل
قال سلطان البركاني رئيس مجلس النواب إن مليشيا الحوثي الانقلابية سطت على العاصمة صنعاء وحولوها إلى مرتع للعصابات والفوضى.
وقدم البركاني -في كلمته خلال أول جلسة للبرلمان في سيئون منذ 4 سنوات- جزيل الشكر إلى قادة السعودية والإمارات لقيادتهم هبة عربية مستحقة لنجدة الشعب اليمني، مضيفا أن استجابتهما تعد عملا عروبيا سيظل محفوظا في ذاكرة الأجيال.
وذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قدم دعما سخيا إلى البلاد، موجها الدعوة إلى الأشقاء لدعم المجهود الحربي والسلام في الوقت نفسه، مضيفا أننا نمد أيدينا بالسلام وندعم كل جهد لتحقيقه.
ولفت رئيس مجلس النواب اليمني إلى أن ما حدث في صنعاء يأتي تنفيذا لمشروع إيراني يسعى إلى تصفية حسابات قديمة ومد نفوذه إلى دول المنطقة كافة.
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