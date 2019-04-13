شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإعلان رسميا عن افتتاح الدورة غير الاعتيادية للبرلمان بعد انتخاب رئيس له والان مع التفاصيل

أعلن اليوم في مدينة سيئون بحضرموت عن افتتاح الدورة الغير اعتيادية لمجلس النواب بعد انتخاب رئيس المجلس وهيئة الرئاسة. جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان العربي وعدد من سفراء الدول الشقيقة والمنظمات الدولية. وفي وقت سابق اليوم، انتخب أعضاء مجلس النواب اليوم السبت، 13/نيسان/2019، التالية أسماؤهم أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب: ١-عبدالعزيز جباري ٢-محمد الشدادي Advertisements ٣-محسن با صرة وانتخب القيادي المؤتمري، الشيخ سلطان البركاني، رئيسا للبرلمان بالإجماع خلال الجلسة الإجرائية في مدينة سيئون بحضرموت اليوم السبت، 13/نيسان/2019. وبدأت قبل قليل في مدينة سيئون بحضرموت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بعد اكتمال النصاب. وقرأ وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري ، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لعقد جلساته. وتم خلال الجلسة الأولى تشكيل لجنة الاقتراع لانتخاب قيادة جديدة لمجلس النواب.

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