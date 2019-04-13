شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالخرطوم تخلي طاقمها الدبلوماسي والان مع التفاصيل

أخلت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، فجر السبت، معظم الطاقم الدبلوماسي بناء على التطورات السياسية الأخيرة.

وأكدت مصادر وفقاً لـ"العين الإخبارية" أن السفارة الأمريكية بالخرطوم ستبقي فقط على طاقم الطوارئ والطاقم الطبي، الذي يأتي مع البعثة الدبلوماسية من الولايات المتحدة.

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وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الجمعة، أن الشعب السوداني هو وحده من يقرر مصيره.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.

وأدى الحراك الشعبي المتواصل إلى عزل البشير، وتولي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض بن عوف، الحكم لمرحلة انتقالية، وبعد يوم من إعلان العزل، تنحى رئيس المجلس العسكري وأعلن التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له.