رئيس مجلس النواب يشكر السعودية والامارات على دعمهما للشعب اليمني

وجه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني بالشكر والتقدير للسعودية والإمارات على دعمهما للشعب اليمني.

وقال البركاني، في أول كلمة له عقب انتخابه: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".

وأضاف: "اعتبركم المناضلين في هذا الزمن والتاريخ سوف ينصف من هم في صف اليمن ووحدته وديمقراطيته وسلامه وأمنه باستقراره".