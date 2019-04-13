شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم 200 من عناصر "داعش" المعتقلين لدى "سوريا الديمقراطية" والان مع التفاصيل

تسلمت السلطات العراقية مجموعة جديدة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، وفقا للعين الإخبارية.

وأكد مصدر أمني، الجمعة، أن قوات الفرقة الثامنة في الجيش العراقي تسلمت، الخميس، ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي من قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون مع هذه المجموعة بعض عائلات مسلحي التنظيم.

وأضاف المصدر أن عناصر "داعش" نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد لبدء التحقيق معهم ومحاكمتهم.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس/آذار الماضي تحقيق النصر الكامل على "داعش" بعد تحرير بلدة "الباغوز" بريف دير الزور، آخر معقل للتنظيم الإرهابي في شرقي سوريا.. كما أعلن البيت الأبيض أن لدى قوات سوريا الديمقراطية نحو ألف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ينتمون إلى 40 دولة.