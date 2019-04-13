عزان: الحوثيون يحفرون هاوية سقوطهم ولو بعد حين

هاجم الباحث محمد عزان مليشيا الحوثي الارهابية على خلفية اقدامهم على ضرب والاعتداء على الطبيب احمد العلفي في صنعاء.

وقال عزان في منشور على صفحته:" الحرية للدكتور أحمد العلفي.. أنا أعرفه مستقلاً في تفكيره خَدوما لبلده ومجتمعه.. وعدوان جلاوزة الحوثيين عليه في عيادتة ضرباً بأعقاب البنادق أسلوب همجي وعدوان بربري كعدوانهم على كل حُرّ كريم يُعبّر عن رأيه وقناعاته الشخصية..

وأضاف:" البلهاء يتصورون أنهم بسلوكهم العدواني ضد أبناء الشعب سيتمكنون من قمع وإخراص كل من له اتجاه سياسي أو فكري لا يدور في فلك خرافاتهم، ولا يدركون أنهم بسوء سلوكم إنما ينحتون خصومهم نحتاً، وبأيديهم يحفرون هاوية سقوطهم ولو بعد حين، فكل يوم ينكشف للساكتين عن تجاوزاتهم أنهم بتلك الهمجية يشكلون خطراً على حياة الشعب ومصير اليمن!