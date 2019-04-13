عاجل| ترامب يهدد المحكمة الجنائية الدولية بالرد السريع

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد السريع على أي تحرك في المحكمة الجنائية الدولية يطال أمريكا أو حلفاءها- بحسب ما أفادت به فضائية "العربية"، في نبأ عاجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.