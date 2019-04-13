شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: جولة السيسى الإفريقية ناجحة وحققت جميع أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى الإفريقية، والتى شملت غينيا وكوت ديفوار والسنغال كانت ناجحة، وحققت جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وغيرها لصالح مصر والدول الثلاث، وهى تؤكد أننا أمام مشهد جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للقاره الأفريقية.

وقال "عابد" فى بيان صحفى، إن الرئيس السيسى خلال رئاسته الحالية للاتحاد الإفريقى سيكون لديه القدرة والكفاءة فى تحقيق التعاون الحقيقى مع جميع دول القارة السمراء حتى تتحقق النهضه الكبيرة في البنية التحتية، وكذلك إعاده للتراث العظيم للحضارة المصرية وعلاقتها التاريخية مع قارتها الأفريقية، بما يعود بالنفع على شعوب أفريقيا.

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وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى إعادة الحياة السياسية وذكريات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وارتباط مصر بدول القارة السمراء خلال زيارته إلى غينيا وكوت ديفوار والسنغال، مدللا على ذلك بزيارة الرئيس السيسى إلى غينيا، وهى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى منذ عام 1965، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكرى برفقة الرئيس الغينى ألفا كوندى.

وأكد "عابد" أن الترحيب والحفاوة والاستقبال الحار من قادة وشعوب الدول الإفريقية للرئيس السيسى، يؤكد المكانة الكبيرة لمصر وقائدها وشعبها داخل جميع الدول الأفريقية، موجها التحية للرئيس السيسى على نجاح سياساته تجاه جميع الدول الإفريقية.