أكّدت ​وزارة الخارجية الكندية​ أنّ "المجلس العسكري الانتقالي في ​السودان​ غير شرعي"، مطالبةً ​الجيش السوداني​ بـ"التنحّي الفوري عن السلطة والانتقال إلى حكم مدني". ودعت في بيان، السلطات السودانية إلى "رفع ​حالة الطوارئ​ وإطلاق سراح كلّ من تمّ اعتقالهم بسبب المظاهرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كندا دعت سلطات السودان لرفع حالة الطوارئ: المجلس العسكري الانتقالي غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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