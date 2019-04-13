ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، بمناسبة "ذكرى 13 نيسان"، على أنّ "الحرب تبدو متواصلة على ​لبنان​ بوجوه وأدوات أخرى". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الحل كما كان قبل 34 عامًا بقيام "الجمهورية القوية" القادرة، صاحبة السيادة الكاملة على الأرض والناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حواط بذكرى 13 نيسان: الحرب تبدو متواصلة على لبنان بوجوه وأدوات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.