قوى الأمن: مكتب مكافحة المخدرات يضبط 814,000 حبة Rolex

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه في إطار التعاون الأمني المشترك والمثمر بين جهازي مكافحة المخدرات في لبنان و​السعودية​، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات​ المركزي في وحدة ​الشرطة القضائية​ من مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي، عن التحضير ل​عملية تهريب​ شاحنة (براد) مزودة بلوحات لبنانية، مخبأ بداخلها بطريقة احترافية يصعب اكتشافها كمية كبيرة من ​حبوب الكبتاغون​، مجهزة لنقها الى احدى ​الدول العربية​ عبر البرّ. على الأثر، وبعد التنسيق بين المكتب المذكور ومكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، اسفرت الاستقصاءات والتحريات الى تحديد مكان وجود الشاحنة، حيث وضعت تحت المراقبة المستمرة تمهيداً لضبطها في الوقت المناسب.

بتاريخ 9/4/2019، نصبت قوة من المكتبين كميناً للمشتبه به في اثناء محاولته نقل الشاحنة، وتمكنت من توقيفه، ويدعى: - م. م. (مواليد عام 1987، سوري) بتفتيش الشاحنة تم ضبط /142,5/ كلغ أي ما عدده حوالي /814,000/ حبة مخدرة عليها علامة "الرولكس" تقدر قيمها بـ /12/ مليون $ على الاقل، داخل جسر حديدي عدد /2/ مستحدثين ومثبتين بين جسري هيكل براد الشاحنة وارضيتها. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف كامل افراد العصابة.