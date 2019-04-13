النشرة: توقيف فلسطيني على خلفية اطلاق النار على شقيقه بعين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم ​عين الحلوة​ بامرة العقيد بسام السعد، داهمت منزل الفلسطيني (احمد .ش) واوقفته على خلفية اطلاق النار على شقيقه واصابته، حيث اجرت تحقيقا معه، ثم قامت بتسليمه الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​، عند مدخل ​مستشفى​ الحكومي- عين الحلوة.

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