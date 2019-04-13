عبد الملك دعا للالتزام بشروط الصمت الإنتخابي: لا استنسابية والجميع سواسية أمام القانون

أوضح رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي ​نديم عبد الملك​، "أنّنا والإعلام معنيان في العملية الانتخابية الّتي ستجري غدًا في ​طرابلس​"، مبيّنًا أنّ "بإمكان الوسائل الإعلامية التكلّم عن موضوع ​الانتخابات النيابية​ الفرعية في طرابلس، ونقل أجواء وصور، لكن من الممنوع القول انتخبوا هذا أو ذاك من المرشحين، أو دعم مرشح معيّن".

وذكر في مداخلة تلفزيونية، "أنّنا نشرنا على الموقع الإلكتروني، وهناك تقارير وبيانات سابقة تحدّد فترة الصمت الإنتخابي وما الممنوع والمسموح"، مطالبًا بـ"التقيد بالقانون". وأكّد أنّه "لا يوجد استنسابية والجميع سواسية أمام القانون".