جبق وقع قرار إنشاء مستشفى حكومي في عرسال: وضع حجر الأساس بعد شهر رمضان

تفقد وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ على مستوصف بلدة مقنة في ​البقاع​ الاولى المشمول ضمن مستوصفات الرعاية الاولية، مؤكدا الزيارة والجولة على المستوصف بعد ان تفقد اقسامه.

ولفت جبق الى أن "اكثر ما يعتز به الشخص هو أن يكون في بلدته وبين اهله وناسه، اليوم نتابع مستوصف للهيئة الصحية مشمول ضمن مستوصفات الرعاية الاولية. اطلعت على المركز وهو يجسد تطلعات ابناء المنطقة من المحتاجين للرعاية نظرا لاهميته نتيجة الحرمان الموجود في المنطقة لعدم وجود مستوصفات"، مشيرا الى أنه "كان هناك بعض من النية لأقفال المركز ونتيجة عدم وجود مستوصفات اتيت مع مديرة الرعاية الاولية رندى حمادة وسنعمل من اجل دعم المستوصف بكافة الاحتياجات كي يؤدي واجبه تجاه المنطقة ونحن ضد اقفال هذا المركز".

وأعلن في تصريح من بلدة عرسال أنه وقع قرار إنشاء مستشفى حكومي في البلدة، مشيرا الى أن وضع الحجر سيتم بعد شهر رمضان. كما كلف لجنة للكشف على الموقع الذ يستم فيه بناء المستشفى.