لافروف: أميركا ما تزال قوة رائدة لكنها فقدت قدرتها على المنافسة بنزاهة

اعتبر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن "​الولايات المتحدة​ بممارساتها وعقوباتها ضد الدول التي لا تدور في فلكها، إنما باتت عاجزة عن المنافسة بنزاهة في المجال ​الاقتصاد​ي"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة ما تزال قوة رائدة، لكن دورها أخذ في الانحسار، إذ هناك اقتصادات كاقتصادات ​الصين​ و​الهند​ ودول ومناطق أخرى آخذة بالازدهار، والاقتصاد الأمريكي كما نرى خلال الأعوام الماضية لم يعد قادرا على المنافسة بنزاهة".

وخلال لقاء مع طلاب الأكاديمية الدبلوماسية في ​موسكو​، رأى لافروف أن "مواقف الولايات المتحدة تقوض مبادئ ​منظمة التجارة العالمية​، وأن ​واشنطن​ تلجأ للعقوبات والحروب التجارية كأدوات تستخدمها ضد الدول التي تنتهج ​سياسة​ مستقلة عنها، وضد أقرب حلفائها"، مشيرا الى ضغوط واشنطن على ​أنقرة​ بسبب شرائها ​صواريخ​ "إس 400" الروسية، وموقفها من مشروع "السيل الشمالي2" لضخ ​الغاز​ من ​روسيا​ عبر البلطيق إلى ​ألمانيا​، الذي تحاول واشنطن عرقلته بشتى السبل.