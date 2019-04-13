اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "الولايات المتحدة بممارساتها وعقوباتها ضد الدول التي لا تدور في فلكها، إنما باتت عاجزة عن المنافسة بنزاهة في المجال الاقتصادي"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة ما تزال قوة رائدة، لكن دورها أخذ في الانحسار، إذ هناك اقتصادات كاقتصادات الصين والهند ودول ومناطق أخرى آخذة بالازدهار، والاقتصاد الأمريكي كما نرى خلال الأعوام الماضية لم يعد قادرا على المنافسة بنزاهة".
وخلال لقاء مع طلاب الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو، رأى لافروف أن "مواقف الولايات المتحدة تقوض مبادئ منظمة التجارة العالمية، وأن واشنطن تلجأ للعقوبات والحروب التجارية كأدوات تستخدمها ضد الدول التي تنتهج سياسة مستقلة عنها، وضد أقرب حلفائها"، مشيرا الى ضغوط واشنطن على أنقرة بسبب شرائها صواريخ "إس 400" الروسية، وموقفها من مشروع "السيل الشمالي2" لضخ الغاز من روسيا عبر البلطيق إلى ألمانيا، الذي تحاول واشنطن عرقلته بشتى السبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: أميركا ما تزال قوة رائدة لكنها فقدت قدرتها على المنافسة بنزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.