ترودو وماكرون ناقشا قضايا التطرف والبريكست وانتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الأخير ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرؤى المشتركة للعمل معا على معالجة قضية التطرف وللعنف، بجانب تبادل الآراء حول التطورات الجارية حاليا في أوروبا، وخاصة قضية البريكست، وانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.
ولفت الى أن الجانبين ناقشا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، مجددين عزمهما على محاربة كافة أشكال الكراهية. كما تناول الاتصال العلاقات مع الصين، وأهمية التمسك بسيادة القانون واحترام استقلال النظام القضائي، وعرضا أيضا الاستثمار في الذكاء الصناعي لخلق فرص عمل ونمو اقتصادي في فرنسا وكندا وأهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية في هذا المجال.
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