ترودو وماكرون ناقشا قضايا التطرف والبريكست وانتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أن الأخير ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الرؤى المشتركة للعمل معا على معالجة قضية التطرف وللعنف، بجانب تبادل الآراء حول التطورات الجارية حاليا في ​أوروبا​، وخاصة قضية البريكست، و​انتخابات​ ​البرلمان الأوروبي​ القادمة.

ولفت الى أن الجانبين ناقشا الهجوم الإرهابي على مسجدين في ​نيوزيلندا​، مجددين عزمهما على محاربة كافة أشكال الكراهية. كما تناول الاتصال العلاقات مع ​الصين​، وأهمية التمسك بسيادة القانون واحترام استقلال النظام القضائي، وعرضا أيضا الاستثمار في الذكاء الصناعي لخلق فرص عمل ونمو اقتصادي في ​فرنسا​ وكندا وأهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية في هذا المجال.