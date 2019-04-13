رئيس البرلمان اليمني: إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان

أكّد رئيس ​مجلس النواب اليمني​ سلطان البركاني، أنّ "الانقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذًا للمشروع ال​إيران​ي"، لافتًا إلى أنّ "المشروع الحوثي يهدّد مجمل دول المنطقة".

وأعلن في كلمة له أمام الجلسة المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة ​حضرموت​، أنّ "إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى ​لبنان​"، مبيّنًا أنّ "اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقا مع مواد الدستور". وأوضح "أنّنا نعمل على تقديم الخدمات عبر ​المؤسسات الدستورية​".

وشدّد البركاني على "أنّنا مصمّمون على هزيمة انقلاب جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ليستعيد الشعب اليمني دولته"، منوّهًا إلى أنّ "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجّه نحو استمرار عقد البرلمان"، مشيدًا بـ"الدور الملتزم الّذي تؤدّيه دول ​التحالف العربي​". ووجّه تحية إلى

دور ​السعودية​ و​الإمارات​ لنصرة الشعب اليمني"، مشيرًا إلى "أنّنا نمدّ يدنا للسلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الأصيل".

ودعا كلّ المكونات السياسية إلى "نبذ المشاريع الإنفصالية في اليمن"، داعيًا "أنصار الله" إلى "الجنوح للسلم ونبذ العنف".