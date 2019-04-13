اختيار سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب اليمني بالإجماع

اختير سلطان البركاني، رئيسًا لمجلس النواب اليمني بالإجماع.
وكانت قد انطلقت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقّف لأكثر من أربعة أعوام وإعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) حلّ البرلمان والحكومة.
وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائبًا،. ويأتي انعقاد الجلسة بناءً على قرار أصدره هادي، بموجب القانون الّذي يسمح له كرئيس لليمن بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية.
مع الإشارة إلى أنّ سيئون تشهد إجراءات أمنية مكثّفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب.
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