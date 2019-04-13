مقتل 7 عسكريين واعتقال نحو 100 شخص شرقي بوركينا فاسو

لفت رئيس أركان القوات المسلحة البوركينية الجنرال مويس مينينغو للصحافيين في فادا نغورما عاصمة المنطقة الشرقية الى ان "7 من رفاق السلاح سقطوا خلال هذه العملية وأصيب 9 آخرون بجروح"، مشيرا الى أن "العملية أفضت إلى اعتقال 100 إرهابي واحتجازهم في سجن مشدد".
واشار الى إن "مقاتلين لم يحدّد عددهم تمّ "تحييدهم" أي أنّهم قتلوا في العمليات العسكرية"، مؤكدا أن "عملية "أوتابوانو" أتاحت للدولة أن "تبسط سلطتها مجددا في هذا الجزء من البلاد حيث كان الناس يعيشون يوميا تحت تهديد وتنكيل جماعات مسلحة إرهابية ومنظمات إجرامية من كل الأشكال، وأعيد فتح أكثر من مئة مدرسة من أصل 200 كانت مقفلة".
وأكد أن "قيادة الجيش اتصلت بنظيراتها في الدول المجاورة بنين والنيجر وتوغو وطلبت منها التشدد في ضبط الحدود كي لا يتسلل عبرها الجهاديون"، مشيرا إلى أن "جيوش الدول الثلاث ردت على هذا المطلب بالإيجاب".
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