صحيفة المانية: منظومة "إس-400" الروسية تشكل كابوسا للناتو

أشارت صحيفة "Stern" الالمانية في مقال الى أن "منظومة الدفاع الجوي "إس- 400" لـ"الناتو" تشكل كابوسا".

وبحسب كاتب المقال فإن "السيطرة الأميركية على المجال الجوي والتي إستمرت لفترة طويلة، أصبحت مهددة بوجود هذه المنظومة الروسية وبخاصة للطائرات الأميركية الغير مرئية"، واصفا الميزات الفنية والقادرة على كشف الأهداف بـ"المذهلة".

ولفت الى أن "الخصائص الدقيقة لهذه المنظومة غير معروفة للدول الغربية، الى أنها قادرة على التعامل مع الطائرات "الغير مرئية"، معتبرا أن "وجود فرقة عسكرية روسية واحدة في ​سوريا​، أدى لحقيقة هي أن الدول الغربية لن تستطيع السيطرة على المجال الجوي هناك، وبأن كل عملية قتالية ستصبح غير معروفة المعالم".

وأكد الكاتب على ان "شراء ​تركيا​ لهذه المنظومة هو أكثر توفيرا من منظومة "باتريوت" الأميركية"، مضيفا: "النظام الروسي يعتبر أكثر تطورا وأرخص ثمنا".