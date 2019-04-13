بهرام قاسمي يبدأ مهامه كسفير ايران في فرنسا اعتبارا من اليوم

ودع المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​بهرام قاسمي​ وسائل الإعلام، معلنا انتهاء مهامه كمتحدث باسم الوزارة وتوليه منصب السفير الإيراني لدى ​فرنسا​. هذا وتولى قاسمي منصب متحدث باسم الخارجية الإيرانية ورئيسا لمركز الدبلوماسية العامة والإعلامية قبل أقل من 3 أعوام بقرار من وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ خلفا ل​حسين جابري أنصاري​، فيما من المقرر أن يبدأ مهامه في منصبه الجديد اعتبارا من اليوم.

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