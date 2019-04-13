اعتقال 100 شخص ومقتل 7 جنود خلال العمليات العسكرية في بوركينا فاسو

أعلن ​الجيش​ في ​بوركينا فاسو​ أنّ العملية التي يشنّها منذ شهر في شرق البلاد ل​مكافحة الإرهاب​ أسفرت حتى اليوم عن اعتقال حوالى مئة "جهادي" ومقتل سبعة من جنوده.

وأكّد أنّ عملية "أوتابوانو" أتاحت للدولة أن "تبسط سلطتها مجدداً في هذا الجزء من البلاد حيث كان الناس يعيشون يومياً تحت تهديد وتنكيل جماعات مسلحة إرهابية ومنظمات إجرامية من كل الأشكال".

يذكر انه في 7 آذار شنّ الجيش عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في شرق البلاد أطلق عليها اسم "أوتابوانو".