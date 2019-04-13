رئيس البرلمان العربي: نطالب المجتمع الدولي بمواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن

لفت رئيس ​البرلمان العربي​، ​مشعل بن فهد السلمي​، في كلمة له في أولى جلسات المجلس النيابي ​اليمن​ي، إلى أنّ "انعقاد مجلس النواب إحدى ثمار "​عاصفة الحزم​"، مركّزًا على أنّ "تدخّل ​التحالف العربي​ أفشل المشروع الإيراني في اليمن".

وشدّد على "أنّنا ندين الأعمال الإجرامية لـ"ميليشيات الحوثي" ضدّ الشعب اليمني"، موضحًا "أنّنا طالبنا ​الأمم المتحدة​ بتسمية الجهة المعرقلة ل​اتفاق استوكهولم​"، مطالبًا ​المجتمع الدولي​ بـ"مواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن". وأكّد أنّ "​النظام الإيراني​ يواصل انتهاك سيادة اليمن والعمل على هدم الدولة اليمنية".

وطالب بـ"إجراءات عاجلة وعملية لحماية أطفال اليمن من جرائم جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)".