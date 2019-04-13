رئيس البرلمان العربي: نطالب المجتمع الدولي بمواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن

لفت رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهد السلمي، في كلمة له في أولى جلسات المجلس النيابي اليمني، إلى أنّ "انعقاد مجلس النواب إحدى ثمار "عاصفة الحزم"، مركّزًا على أنّ "تدخّل التحالف العربي أفشل المشروع الإيراني في اليمن".
وشدّد على "أنّنا ندين الأعمال الإجرامية لـ"ميليشيات الحوثي" ضدّ الشعب اليمني"، موضحًا "أنّنا طالبنا الأمم المتحدة بتسمية الجهة المعرقلة لاتفاق استوكهولم"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"مواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن". وأكّد أنّ "النظام الإيراني يواصل انتهاك سيادة اليمن والعمل على هدم الدولة اليمنية".
وطالب بـ"إجراءات عاجلة وعملية لحماية أطفال اليمن من جرائم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".
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