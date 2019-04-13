النفط يصعد 1% بفضل نقص في إمدادات الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 1% أمس الجمعة بدعم من تخفيضات غير طوعية في الإمدادات من فنزويلا وإيران وتوقعات بأن الصراع في ليبيا سيقلل أيضا المعروض في الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وحذت سوق النفط أيضا حذو أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان أرباحا قوية. وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو حوالي 1%%، لتبلغ عند التسوية 71.55 دولار للبرميل.

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وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 63.89 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بحوالي 2%، هى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي لبرنت وسادس زيادة على التوالي للخام الأمريكي، وفقًا لرويترز.

وقفزت أسواق النفط بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام الحالي بفضل تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا، إضافة إلى صراع متزايد في ليبيا العضو في أوبك.

وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس من أن تجدد القتال قد يوقف انتاج الخام في البلد الواقع في شمال افريقيا.