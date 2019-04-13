محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء – (أ ش أ): أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، بأنه تم التوافق بالإجماع على انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب اليمني . وأشارت القناة إلى أن البركاني - المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان اليمني - أعرب عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين للاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور للمجيء إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لانتخابه . وكانت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني قد انطلقت اليوم في مدينة سيئون، وذلك بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.

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