مصرع سائق وإصابة محاسب في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى سائق مصرعه وأصيب محاسب، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

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تبين من المعاينة المبدئية أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "وليد. ا. م" 39 عاما سائق ويقيم في ندر أخميم، ونتيجة التخطي الخاطئ، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه "هيثم. ح. ز" 32 عاما محاسب، ويقيم بدائرة المركز، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أخميم المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.