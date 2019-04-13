منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تقيم طرق التفافية جديدة تعمق الفصل العنصري في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن إسرائيل بصدد تدشين طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وذكر "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير في تقرير له أن اسرائيل "تبني نظاما للفصل عنصري وتستأنف من جديد شق طرق التفافية جديدة لاستخدام المستوطنين".

وأشار التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية "تشهد حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها إسرائيل، بهدف الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية وطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين منها".

وأشار التقرير إلى قرار إسرائيل الاستيلاء على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى في جنوب مدينة نابلس لشق طريق التفافي مخصص للمستوطنين.

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وبحسب التقرير ، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا آخر بمصادرة 401 دونما من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني جديد، كما رصد مصادرة 385 دونما زراعيا في طوباس وطمون وتياسير بالأغوار الشمالية لشق طريق عسكري أخر.

وعلى صعيد البناء في المستوطنات، أشار التقرير إلى مصادقة المجلس الأعلى للمستوطنات على بناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت ج" المقامة غرب بيت لحم.

كما نبه إلى مصادقة مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية الأسبوع الماضي على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" في شرق القدس يتضمن إقامة 750 وحدة استيطانية جديدة.

وكان تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية قبل أيام رصد أن 19346 وحدة استيطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل على مدار العشر سنوات الماضية.