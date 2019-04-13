اليمن: انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان في حضرموت بعد توقف دام 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء – (أ ش أ):

انطلقت اليوم السبت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) أن انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون يأتي بناءً على قرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب القانون الذي يسمح له كرئيس لليمن بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية .

وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان، حيث وصل أمس الجمعة، عدد من النواب إلى حضرموت للمشاركة في الجلسة، وذلك لاختيار رئيس جديد وأعضاء لهيئة الرئاسة .