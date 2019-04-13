"مبعوث واشنطن": شن "طالبان" "هجوم الربيع" ضد الحكومة "متهور"

أدان المبعوث الأمريكي الخاص لشئون أفغانستان، زلماي خليل زاد حركة "طالبان" لإعلانها مؤخرا عن استئناف عمليتها "هجوم الربيع" ضد الحكومة الأفغانية.



وكتب خليل زاد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن " قرار طالبان شن (هجوم الربيع) هو قرار

متهور .. فلا يوجد ما يبرر العنف، لأن الحكومة الأفغانية أعلنت عن خطة أمنية، وعبر الشعب الأفغاني بوضوح عن رغبته في السلام ".وأضاف: "يجب أن يدين جميع الأفغانيين هذا الإعلان ونيابة عن الولايات المتحدة .. أدينهذا الإعلان، وأدعو باكستان ودولا أخرى تريد السلام في أفغانستان لتحذو حذونا".



وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها مساعدة قوات الجيش والأمن في أفغانستان، قائلا: "نسعى لكي يجلس كل الفرقاء إلى طاولة المفاوضات، ويجب وقف عمليات قتل الأفغان .. وعلى كل الأطراف وضع حد للعنف وبدء الحوار بهدف التوصل لتسوية سياسية، ووضع خريطة طريق لوقف القتال في أفغانستان".