رجل يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

أعلنت السلطات الأميركية، أن رجلاً أضرم النار في سترته أثناء وجوده أمام البيت الأبيض، فسارع عناصر من الحرس الرئاسي إلى إخماد النيران وإسعافه، مشيرة إلى أنه موقوف في المستشفى حيث تتم معالجته وحياته ليست في خطر.

وقال دانييل كينجري (57 عاماً) الناشط في مجال حقوق الناخبين، إن "الرجل كان يرفع معطفه المشتعل، ويقوم بتسجيل الحادث الذي يبدو أنه كان عملاً احتجاجياً"، مضيفاً أنه "لم يستجب لأمر الشرطة بإخماد النار، لذا فإن الأمر كان نوعاً من الاحتجاج"، ومضى يقول إن "ضباط أمن الرئاسة أخمدوا النار وأسقطوه من فوق الدراجة، وسحبوه صوب تمثال في ساحة لافاييت القريبة، حيث كان مسؤولون آخرون ينتظرون".

وأغلق جهاز أمن الرئاسة شارع بنسلفانيا المقابل للبيت الأبيض أمام المارة، كما تم إغلاق أجزاء على الأقل من مجمع البيت الأبيض.

وأظهرت لقطات فيديو رجال إسعاف يصلون إلى الموقع لعلاج رجل يحيط به رجال الشرطة وهو راقد على الأرض.

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