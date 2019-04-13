"الدفاع الألمانية" تقرّ بضرورة زيادة النفقات العسكرية

أقرّت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بضرورة زيادة نفقات الدفاع، بعد الانتقادات الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة التي ترى أن نفقات الدفاع الألمانية متدنية.

وقالت الوزيرة أمس في مستهل مباحثات مع نظيرها الأميركي باتريك شاناهان في واشنطن: "نعلم أن ألمانيا يجب أن تفعل ما هو أكثر"، مشيرة إلى أن "ميزانية الدفاع الألمانية ترتفع منذ ستة أعوام".

ودافع وزير المالية الألمانية أولاف شولتس عن اتجاه ألمانيا في هذا الإطار، معتبراً خلال لقاء بمعهد "بترسون" لأبحاث الاقتصاد في واشنطن، أن ألمانيا رفعت ميزانية الدفاع بأكثر من 15% مقارنة بميزانية 2017، مشدداً على أن "التغيرات الكبرى لا تحدث بين عشية وضحاها".

الجيش الألماني.. خارج الخدمة؟!

وتطلب الولايات المتحدة من ألمانيا زيادة استثماراتها في الجانب الدفاعي، وفي نفقات حلف شمال الأطلسي "ناتو". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاود مؤخراً انتقاداته الواضحة لنفقات ألمانيا الدفاعية.