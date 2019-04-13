كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات تنقل النفط من فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار إجراءات تصعيد الضغط على كاراكاس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات على أربع شركات شحن تنقل النفط من فنزويلا وتسع ناقلات تابعة لها.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى إن قطاع النفط الفنزويلي يواصل "توفير شريان حياة للنظام غير الشرعي" بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت الوزارة أن الشركات هي "جنيفر نافيغيشن" و"ليما شيبينغ" و"لارج رينج" ومقرها ليبيريا، وشركة "بي.بي تانكرز" ومقرها إيطاليا.

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وأدرجت على القائمة السوداء ثلاث ناقلات تتبع للشركات الليبيرية وست ناقلات أخرى مملوكة للشركة الإيطالية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "نواصل استهداف الشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، فهي تجني الأرباح ونظام مادورو ينهب الموارد الطبيعية".

وفرضت الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" الحكومية الفنزويلية، وشركتين أخريين وناقلة نقلت الخام الفنزويلي إلى كوبا في فبراير ومارس الماضيين.