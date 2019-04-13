كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جنود سوريين بغارة إسرائيلية على حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرات إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية وسط البلاد، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 جنود سوريين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، السبت.

وقالت الوكالة: "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة".

وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم (السبت)، أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على تنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف".

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ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيرا إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة 3 مقاتلين بجروح".

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب في سوريا عشرات الضربات العسكرية ضد أهدف قالت إنها تعود للحرس الإيراني أو ميليشيات حزب الله اللبناني.