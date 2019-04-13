كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن .. أول جلسة للبرلمان منذ الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.

ويأتي انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون بناءً على قرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، بموجب القانون الذي يسمح له كرئيس لليمن بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية.

وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان.

Advertisements

ووصل عدد من النواب، الجمعة، إلى سيئون للمشاركة في الجلسة، وذلك لاختيار رئيس جديد وأعضاء لهيئة الرئاسة.

من جهته، أفاد أمين عام مجلس النواب اليمني، مبخوت بن ماضي، بأن هادي سيحضر الجلسة الافتتاحية إضافة إلى مشاركة 19 سفيراً من "الدول الشقيقة والصديقة".

وأكد بن ماضي أن البرلمان سيعقد جلسة إجرائية لانتحاب هيئة الرئاسة تليها الجلسة الافتتاحية ومن ثم جلسة مع الحكومة التي ستحضر ببرنامجها.