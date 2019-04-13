كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجوي تطالب نظام إيران بتنفيذ مطالب الأحوازيين فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، الجمعة، النظام الإيراني بالخضوع لمطالب الأحوازيين فورا، لإنقاذهم من السيول والفيضانات التي تضرب المنطقة، وأدت لتشريد الآلاف، موجهة التحية للشباب الذين خرجوا للشوارع للاحتجاج على نظام ولاية الفقيه، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت رجوي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، عبر موقعها على تويتر: "يجب على النظام أن يضع فورا كل إمكانات قوات الحرس والجيش والدوائر الحكومية، لا سيما آليات وقوارب القوة البحرية للحرس والجيش في خدمة الشعب ولإنقاذ أهالي الأحواز".

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وأضافت زعيمة المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة "مجاهدي خلق": "الهيلوكوبترات والعجلات والمخازن التموينية والملاجئ والمعسكرات كلها متعلقة بالشعب ومن أجل الشعب".

وخلال مارس الماضي، داهمت مياه السيول عددا من القرى في محافظتي غولستان ومازندران شمال إيران، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظتين.

ووصل عدد ضحايا السيول التي لم تشهدها المحافظتان على مدار السنوات الـ15 الماضية إلى 1591 شخصا، فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحية وقطاع الزراعة، وتشريد الآلاف.‎