كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضرموت.. الهلال الأحمر الاماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية لمديرية دوعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ، اليوم ، قافلة مساعدات اغاثية تحمل أكثر من 221 طنا من المواد الغذائية لمديرية دوعن وعدد من المناطق النائية بمحافظة حضرموت.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية وزعت فرق هيئة الهلال الأحمر 2740 سلة غذائية استهدفت 13 ألفا و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق الربط والخريبة والرشيد وعورة والقرين والقويرة والرحاب وهدون وخسوفة ولجرات وضواحيها بمديرية دوعن ومديرية ساه والخون بصحراء حضرموت.

Advertisements

وثمن أبناء مديرية دوعن جهود دولة الامارات العربية المتحدة وما تقدمه من دعم اغاثي وانساني عبر ذراعها الإنساني " هيئة الهلال الأحمر الاماراتي" لابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن فرق الهلال الأحمر الإماراتي قدمت مساعدات متنوعة للشعب اليمني في مختلف المحافظات المحررة منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن.