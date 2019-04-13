نجم بايرن ميونخ يرغب بالانتقال إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه لصالح الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة "سبورت 1" أن، مدافع الفريق البافاري ماتس هوميلز، صاحب الـ30 عاما يريد المغادرة قبل نهاية عقده الممتد حتى حزيران/يونيو 2021.
وأضافت أن يوفنتوس قد يفقد اثنين من مدافعيه، بنهاية الموسم الجاري، وهما أندريا بارزالي، ومارتن كاسيريس، الذي ستنتهي فترة إعارته.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليوفي، سيحاول التوقيع مع مدافعين جديدين، على الأقل، ويعد هوميلز أحد المرشحين للانضمام إلى عملاق إيطاليا.
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