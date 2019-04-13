ريال مدريد يحدد قيمة لاعبه غاريث بيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني حدد قيمة نجمه الويلزي، غاريث بيل، استعدادا للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن ريال مدريد حدد مبلغ 113 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بيل.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة لبيل، ستكون العودة للدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن ريال مدريد واثق من أن الأندية الكبرى هناك جاهزة لدفع هذا الرقم، بعد أن يحدد اللاعب رغبته.

ويعتقد ريال مدريد أن سعر بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، مناسب مقارنة بأسعار نيمار ومبابي وكوتينيو.

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ومع ذلك فإن ريال مدريد يتوقع أن تحدث محاولات من قبل الأندية المهتمة لتقليل المبلغ المطلوب.

أما المشكلة التي قد تواجه انتقاله لأي ناد آخر، فهي راتب بيل الضخم، حيث يتقاضى اللاعب الويلزي 26 مليون جنيها إسترلينيا سنويًا، وهو ما قد يدفع ريال مدريد لعمل صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم بول بوغبا ودفع مبلغ صغير.

وأشار التقرير إلى أن الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، قد يكون بديلا لبوغبا حال رفض اليونايتد إتمام المقايضة.

جدير بالذكر، أن جماهير ريال مدريد، توجه انتقادات واسعة لبيل، وشهدت مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو يوم السبت الماضي، خلال مواجهة الملكي وإيبار، إطلاق صافرات استهجان من قبل جمهور الميرنغي تجاه اللاعب الويلزي.