حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض في الرطوبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، صافيا وحارا وجافا، وخاصة في المناطق الداخلية من البلاد، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، مقابل انخفاض في نسبة الرطوبة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 29 – 19، صفد 23 – 16، طبرية 31 – 16، الناصرة 26 – 17، حيفا 29 – 19، يافا 29 – 19، القدس المحتلة 27 – 18، عسقلان 27 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 24، بئر السبع 33 – 21، أم رشرش (إيلات) 32 – 23.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو ما بين صاف حتى غائم جزئيا. وخلال ساعات النهار تشتد سرعة الرياح، وتدخل البلاد رياح باردة ورطبة، وخاصة على طول الساحل، ويحتمل أن تهب عواصف رملية في الجنوب.

وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الداخلية من البلاد.

أما الإثنين فيكون الطقس لطيفا وغائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في كافة أنحاء البلاد.