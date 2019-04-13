انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 3 من جنود النظام السوري في قصف إسرائيلي جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 08:56 صباحاً - أعلن النظام السوري إصابة 3 من جنوده إثر قصف طائرات إسرائيلية حربية أحد المواقع العسكرية، قرب مدينة مصياف في ريف حماة.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، اليوم السبت، عن مصدر عسكري، أنه في حدود الساعة الثانية والنصف من فجر السبت، أقدم الطيران الحربي الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية على ضربة جوية استهدفت أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف.

وقال المصدر : "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وأسفر الاعتداء عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح".

ودأبت "إسرائيل" على قصف مواقع عسكرية لقوات بشار الأسد داخل سوريا، عبر اختراق المجال الجوي السوري من قبل مقاتلاتها الحربية، أو قصفها من الأجواء اللبنانية، دون أي رد سوري.