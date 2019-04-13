الصحة العالمية: وباء الإيبولا لا يمثل حالة طوارئ دولية

المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن وباء الإيبولا أودى بحياة أكثر من 700 شخص في جمهورية الكونجو الديمقراطية و ما زال ينتشر لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية.

وبينت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة للمنظمة أن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي و كان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.

و أوضح الخبراء أن الوباء لم ينتشر عبر الحدود إلى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.

و أشار رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان إلى أن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.

و أضاف أنه زيادة للمرض في منطقة جغرافية محددة للغاية.