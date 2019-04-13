سجن سويسري 10 سنوات على صلة بمقتل سائحتين أوروبيتين

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة مغربية قرارا بالسجن 10 سنوات على مواطن سويسري لصلته بجريمة مقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة أمليل قرب مراكش وسط المغرب في كانون الاول الماضي.

وقالت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، إن "المواطن السويسري، والذي اكتفت وسائل الإعلام بذكر اسمه الأول نيكولا ( يبلغ من العمر 33 عاما)، أدين بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي والإشادة بأفعال وأعمال إرهابية".



وعثر على كل من لويزا فيستراجر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك، ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج، مقتولتين في منطقة جبلية سياحية قرب مراكش وسط المغرب في كانون الاول عام 2018.وألقت السلطات المغربية القبض على المواطن السويسري الذي يحمل الجنسية البريطانية في أواخر شهر كانون الاول.

وقالت الوكالة، إن "النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحالت 25 مشتبها بهم إلى القاضي فيما يتعلق بمقتل السائحتين الأوروبيتين، من بينهم مواطن سويسري آخر يحمل الجنسية الإسبانية، بموجب ملتمس يهدف إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية".

من جهته، أكد المحامي سعد الساهلي أن محاكمة المواطن السويسري الإسباني ويدعى كيفين "لم تبدأ بعد".

وظهر أربعة أشخاص في تسجيل مصور يعلنون الولاء لتنظيم "داعش"، بعد مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، لكن السلطات المغربية قالت، إنهم "مهاجمون منفردون وليس لهم علاقة بالتنظيم".

