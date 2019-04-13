مقتل 16 سودانيا في الاضطرابات منذ سقوط البشير

أودت اطلاقات نارية طائشة أطلقت خلال الاعتصامات وحملات الاحتجاج في السودان يومي الخميس والجمعة الماضيين بحياة 16 مواطنا في السودان رغم سقوط نظام الرئيس عمر البشير وتحييده عن السلطة.
وذكر المتحدث باسم الشرطة السودانية هشام علي في بيان صدر في وقت متأخر من الليل الماضي أن "ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين، بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات"، مشيرا إلى "تعرض مبان حكومية وخاصة للهجوم".
وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع الخرطوم يوم الجمعة مطالبين الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وذلك بعد يوم من إطاحته بالرئيس عمر البشير.
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